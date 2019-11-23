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Kayseri uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandıHAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, intihar ettiği belirtilen Uzman Çavuş İlyas K. (28) memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

23.11.2019 18:05 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:09
Uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
HAKKARİ'nin ilçesinde, intihar ettiği belirtilen Uzman Çavuş İlyas K. (28) memleketi 'de toprağa verildi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş İlyas K., bilinmeyen bir nedenle yaşamına son verdi. Yapılan otopsinin ardından cenazesi memleketi Kayseri'ye gönderilen uzman çavuş için Cami Kebir'de tören düzenledi. Vali Şehmus Günaydın, Vali Yardımcısı Ali Uslanma, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile çok sayıda vatandaşın katıldığı cenazede, baba Kazım K., oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öptü. İlyas K., ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi. Uzman Çavuş İlyas K.'nin bekar olduğu öğrenildi.
Kayseri uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Çukurca, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA


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