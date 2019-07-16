16.07.2019 14:13
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kayseri Valiliği'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Kayseri Valiliği

Kayseri Valiliği tarafından Vali Şehmus Günaydın'ın ismini kullanarak verilen hesaplara para yatırılmasının istendiği uyarısında bulunularak, vatandaşların bu kişilere itibar etmemesi çağrısında bulunuldu.

Kayseri Valiliği tarafından Vali Şehmus Günaydın'ın ismini kullanarak verilen hesaplara para yatırılmasının istendiği uyarısında bulunularak, vatandaşların bu kişilere itibar etmemesi çağrısında bulunuldu.

Kayseri Valiliği tarafından konuşla ilgili olarak şu uyarı yapıldı:

"Birtakım kötü niyetli kişilerin Sayın Valimizin ve valilikte görevli kamu görevlilerinin isimlerini kullanarak, çeşitli gerekçeler ile verilen hesaplara para yatırmaları istenildiği öğrenilmiştir. İşadamlarımızın ve vatandaşlarımızın bu tür kişilere kesinlikle itibar etmemeleri, böyle bir durumda derhal güvenlik birimlerine müracaat etmeleri önemle duyurulur." - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Kayseri, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:04   Köpeğe tekme atan şahıs kamerada
17:56   Kanyondaki ceset üzerinden oğluna ait kimlik ve fotoğraf çıkan baba Açıklaması
17:51   Metil alkolden ölenlerin sayısı 18'e yükseldi
17:49   Milas'taki yangında soğutma çalışmaları devam ediyor
17:38   "Şişman kadınlar cennete giremez" diyen papazı sahneden attı
17:24   Malatya'da yılanların dansı böyle görüntülendi
17:23   Kızına mermi yutturan damadı öldüren babaya müebbet