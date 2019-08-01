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Kayseri Valiliği'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Kayseri Valiliği yaptığı açıklama ile vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

01.08.2019 09:34 Kayseri Valiliği'nden Dolandırıcılık Uyarısı
Kayseri Valiliği yaptığı açıklama ile vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde, "Birtakım kötü niyetli kişilerin Sayın Valimizin ve valilikte görevli kamu görevlilerinin isimlerini kullanarak, çeşitli gerekçeler ile verilen hesaplara para yatırmaları istenildiği öğrenilmiştir. İşadamlarımızın ve vatandaşlarımızın bu tür kişilere kesinlikle itibar etmemeleri, böyle bir durumda derhal güvenlik birimlerine müracaat etmeleri önemle duyurulur." - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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