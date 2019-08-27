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Kayseri Valiliği'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada; Vali Şehmus Günaydın ve valilik personelinin adının kullanılarak para istenmesine vatandaşların itibar etmemesi gerektiği bildirildi.

27.08.2019 11:54 Kayseri Valiliği'nden Dolandırıcılık Uyarısı
Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada; Vali Şehmus Günaydın ve valilik personelinin adının kullanılarak para istenmesine vatandaşların itibar etmemesi gerektiği bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Birtakım kötü niyetli kişilerin Sayın Valimizin ve valilikte görevli kamu görevlilerinin isimlerini kullanarak, çeşitli gerekçeler ile verilen hesaplara para yatırmaları istenildiği öğrenilmiştir. İşadamlarımızın ve vatandaşlarımızın bu tür kişilere kesinlikle itibar etmemeleri, böyle bir durumda derhal güvenlik birimlerine müracaat etmeleri önemle duyurulur" denildi. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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