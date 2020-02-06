Haberler » Güncel » Kayseri Valisi Günaydın, fırtınada hasar gören bölgelerde incelemelerde bulundu - Haber

Kayseri Valisi Günaydın, fırtınada hasar gören bölgelerde incelemelerde bulundu

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, fırtınada hasar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

06.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:46Kayseri Valisi Günaydın, fırtınada hasar gören bölgelerde incelemelerde bulundu
Valisi Şehmus Günaydın, fırtınada hasar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Günaydın, kentte hızı zaman zaman 100 kilometreyi aşan fırtına dolayısıyla zarar gören sebze ve meyve halini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
Daha sonra Talas ilçesindeki Osman Neyire Akgöz İmam Hatip Ortaokulunun dış cephesinde meydana gelen hasarları inceleyen Günaydın, eğitim ve öğretimi aksatacak herhangi biri durumun olmadığını, hasar gören yerlerle ilgili gerekli çalışmaların hemen başlatıldığını belirtti.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:26  Rastlantı nasıl yazılır? TDK'ya göre raslantı mı, rastlantı mı?
16:53  Cuma mesajları 2020 - Anlamlı Cuma mesajları, resimli, en şık Cuma mesajları
16:05  Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:00  Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar
15:58  Kombinleri rahatlatan tulum modelleri!
6.02.2020 20:24:53