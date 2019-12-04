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Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

04.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:32Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AA'nın
Valisi Şehmus Günaydın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Günaydın, AA muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.
Haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" ve yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " 'da Kandil akşamı" başlıklı fotoğraflarına oy veren Günaydın, kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafını seçti.
Günaydın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasının başarılı bir çalışma olduğunu belirterek fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel dolduğunu söyledi. Türkiye'de ve dünyada AA'nın önemli hizmetlerde bulunduğunu vurgulayan Günaydın, "AA'nın son yıllarda gerek ülkemizde gerek dünyanın birçok köşesinde çok önemli görevler yaptığını, habercilik anlamında önemli başarılara imza attığını çok iyi biliyoruz. Yönetimini tebrik ediyoruz. Bu çalışmalarını dünyada ses getiren haberlerle de süslendiğini, taçlandırıldığını da yakından takip ediyoruz." dedi.
"AA önemli bir marka"
Günaydın, AA'nın önemli bir marka olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:
"Anadolu Ajansımız artık dünyada önemli bir marka haline geldi ve bunun sonucu olarak da ülkemiz için önemli hizmetlere ve önemli yarışmalara öncülük ediyor. İşte bunlardan bir tanesi de 'Yılın Fotoğrafları' yarışması. Son yıllarda çok büyük ilgi alaka gören bir yarışma. Hem ülkemizde hem dünyada meydana gelen olayların fotoğraflarının çekildiği, haberlerinin yapıldığı zamanları, bu yarışma ile tekrar yaşıyoruz. Anadolu Ajansımız bize hatırlatıyor. Bizde bu fotoğraflar içerisinde bir tercih bir beğeni yaptık. 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında, özellikle ülkemizin bir çok alandaki başarısını gösteren fotoğrafları tercih etmek istedim. Özellikle milli takımımızın başarısını simgeleyen ve aynı zamanda Barış Pınarı Harekatı'na verdikleri desteği net bir şekilde ortaya koyan futbolcularımızın fotoğrafı son derece önemli ve anlamlıydı. Anadolu Ajansımızın değerli yöneticilerini ve çalışanlarını kutluyorum. İnşallah ülkemizde ve dünyada hayırlı hizmetlere imza atarlar diye düşünüyorum." .

Mustafa Yalçın, Enes Yıldırım, Çamlıca, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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