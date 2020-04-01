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Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdiğini açıkladı.

01.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:00
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'dan
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdiğini açıkladı.
Vali Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kampanyaya bir aylık maaşını bağışladığını bildirdi.
Günaydın, mesajında "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu milli birlik ve dayanışma kampanyasına ben de 1 aylık maaşımla destek veriyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kayseri, Güncel
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