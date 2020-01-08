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Kayseri Valisi Şehmus Günaydın havuzlu han esnafını ziyaret etti

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, tarihi Havuzlu Han'daki esnafları ziyaret etti.

08.01.2020 21:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 21:22Kayseri Valisi Şehmus Günaydın havuzlu han esnafını ziyaret etti
Valisi Şehmus Günaydın, tarihi Havuzlu 'daki esnafları ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Günaydın, ziyarette tek tek ilgilendiği esnafların sorunlarını dinledi.
Berberlik yapan Orhan Bozkurt ile de görüşen Vali Günaydın "iyi işler" temennisinde bulundu.
Günaydın, esnaflara bir sıkıntıları olduğu zaman kendisini arayabileceklerini söyledi.
Daha sonra yol güzergahındaki esnaflara da uğrayan Vali Günaydın, alışveriş yapan bazı vatandaşlarla da görüşerek onların talep ve önerilerini aldı.

Orhan Bozkurt, Kayseri, Han, Güncel

Kaynak: AA

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