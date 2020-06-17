Kayseri Valisinden, sosyal mesafe ve maske denetimi

Kayseri Valisinden, sosyal mesafe ve maske denetimiKORONAVİRÜS nedeniyle maske takma zorunluluğu getirilen Kayseri'de Vali Şehmus Günaydın, ekiplerle birlikte maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

17.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:00
Kayseri Valisinden, sosyal mesafe ve maske denetimi
KORONAVİRÜS nedeniyle maske takma zorunluluğu getirilen Kayseri'de Vali Şehmus Günaydın, ekiplerle birlikte maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında maskesiz sokağa çıkma yasağı getirilen illerden olan Kayseri'de, maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı. Kentin 27 noktasında 7 kurumdan 93 personel ile yapılan denetimde vatandaşlar kurallara uymaları konusunda uyarıldı. Vali Şehmus Günaydın da kentin en işlek noktalarında yapılan maske ve sosyal mesafe denetimine katıldı. 27 Mayıs caddesi esnafı ile görüşen Vali Günaydın, maskesi eskiyen esnaf ve vatandaşlara, sosyal mesafe kuralını gözeterek maske dağıttı, sohbet etti.
Vali Şehmus Günaydın, ekiplerin sahada maske ve sosyal mesafe denetimi yaptığını belirterek, "Bizler de sahada olalım ve denetimleri yerinde inceleyelim dedik. Vatandaşlarımız denetimlerin devam etmesini istiyor. Vatandaşımızın sağlığı ve geleceğimiz için denetimlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız lütfen kurallara uysun. Yeni dönemde üç altın kural öneriyoruz. Maske takacağız, sosyal mesafeyi koruyacağız ve temizliğe riayet edeceğiz. Bunları yaptığımız zaman riskleri minimize ederiz. Kısıtlamaların kaldırılması veya gevşetilmesi tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor. Bu tehlikelerin devam ettiğini ifade ediyoruz. Gerekmedikçe kalabalıklara girmeyelim. İhtiyacımız olduğu takdirde dışarı çıkalım" dedi. Kayseri Valisinden, sosyal mesafe ve maske denetimi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Kayseri, Güncel, Haber

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