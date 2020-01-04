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Kayseri ve İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kayseri ve İstanbul'da 5 ayrı adreste yapılan operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

04.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:32 Kayseri ve İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kayseri ve 'da 5 ayrı adreste yapılan operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen 'Ruhsatsız silah bulundurma ve silah ticareti' soruşturması kapsamında İstanbul ve Kayseri'de 4 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Ekipler, 5 ayrı adrese düzenledikleri operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 8 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 8 şarjör ve 15 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - KAYSERİ

İstanbul, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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