Kayseri ve Nevşehir'de, MSÜ Aday Belirleme Sınavı başladı

Kayseri ve Nevşehir'de, MSÜ Aday Belirleme Sınavı başladıKAYSERİ ve Nevşehir'de, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2020-MSÜ) katılan öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınav salonuna alındı.

14.06.2020 12:32 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:45
Kayseri ve Nevşehir'de, MSÜ Aday Belirleme Sınavı başladı
KAYSERİ ve Nevşehir'de, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2020-MSÜ) katılan öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınav salonuna alındı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınav, saat 10.15'te başladı. Sınava katılan öğrenciler, el dezenfektanı kullandıktan sonra sosyal mesafeye uyarak tek tek sınav salonlarına alındı. Adaylara ayrıca maske de dağıtıldı. Polis kontrolünden geçen öğrenciler ardından sınıflara geçerek, yine sosyal mesafe kuralına göre sıralara yerleştirildi. Aileler ise sınav merkezleri önünde Kuran-Kerim okuyarak çocuklarının başarılı olması için dua etti. 135 dakika sürecek sınavda adaylara, toplam 120 soru soruldu. Kayseri ve Nevşehir’de, MSÜ Aday Belirleme Sınavı başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Nevşehir, Kayseri, Güncel, Haber

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