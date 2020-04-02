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Kayseri ve Sivas'ta ihtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi evlerde yapılacak

Kayseri ve Sivas'ta, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında verilen hane başı 1000 lira destek, PTT şubelerinde yoğunluk oluşmaması için evlerde teslim edilecek.

02.04.2020 22:52 | Son Güncelleme: 02.04.2020 22:52
Kayseri ve Sivas'ta ihtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi evlerde yapılacak
Kayseri ve Sivas 'ta, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında verilen hane başı 1000 lira destek, PTT şubelerinde yoğunluk oluşmaması için evlerde teslim edilecek.
Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, söz konusu yardımın 1 Nisan itibarıyla PTT aracılığıyla vatandaşlara dağıtılmaya başlandığı hatırlatıldı.

PTT şubelerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle ödemelerin yarından itibaren evlerde yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"1 Nisan'dan itibaren dağıtılmaya başlanan hane başı 1000 lira tutarındaki ödemelere ilişkin, vatandaşlarımızın aynı anda PTT şubelerine gitmesi nedeniyle yoğunluk oluşmaması ve bu özel döneme ait yakın temas içinde bekleme görüntülerinin meydana gelmemesi, bulaşıcılığı hızlı ve yüksek olan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamda vatandaşlarımız açısından ciddi risk oluşmaması için ödemeler, vatandaşlarımıza yarından itibaren PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk kuvvetleri aracılığıyla ikametlerinde yapılacaktır."
Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımız tarafından sosyal destek kapsamında ilimizde dağıtımına başlanan hane başı 1000 liranın, yarından itibaren vatandaşlarımızın evlerine ulaştırılması sağlanacaktır. Hemşehrilerimizin PTT şubelerine gitmemelerini, evlerinde beklemelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri, Sivas, PTT, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kayseri ve Sivas'ta ihtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi evlerde yapılacak - Haberler

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