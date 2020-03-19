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Kayseri ve Sivas'ta sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Kayseri ve Sivas'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

19.03.2020 21:36 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:38
Kayseri ve Sivas 'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
Sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar saat 21.00'de evlerinin balkonları ve camlarına çıktı.
Vatandaşlar alkışlarla sağlık çalışanlarına moral verdi.
Bu sırada yoldan geçen araçlar da korna çalarak vatandaşlara destek verdi. Kayseri ve Sivas’ta sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Kaynak: AA

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Kayseri ve Sivas'ta sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Etiketler : Kayseri, Sivas, Güncel

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