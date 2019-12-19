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Yalnız yaşayan genç, av tüfeğini göğsüne dayayıp canına kıydı

Kayseri'de yalnız yaşadığı öğrenilen Müslüm Altıntaş isimli vatandaş, av tüfeğini göğsüne dayayarak ateşledi. Bunalıma girdiği öğrenilen Altıntaş, olay yerinde yaşamını yitirdi.

19.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:29

'nin ilçesinde Müslüm (25) isimli vatandaş yalnız yaşadığı evinde, av tüfeği ile kendini vurarak yaşamına son verdi.

AV TÜFEĞİNİ GÖĞSÜNE DAYAYIP ATEŞ ETTİ

Hayvancılıkla uğraşan Müslüm Altıntaş, gece saatlerinde Akkışla ilçesi Kululu Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde girdiği bunalım sonucu av tüfeğini göğsüne dayayarak ateşledi.

SİLAH SESİNİ DUYAN KOMŞULARI TELEFONA SARILDI

Silah sesini duyan komşuları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Altıntaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Altıntaş'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Akkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yalnız yaşayan genç, av tüfeğini göğsüne dayayıp canına kıydı

Altıntaş, Kayseri, Akkışla, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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