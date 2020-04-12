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Kayseri, yasağın 2'nci gününde sessiz

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde mahalle ve sokaklarda sessizlik sürüyor.

12.04.2020 18:07 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:08
Kayseri, yasağın 2'nci gününde sessiz
KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde mahalle ve sokaklarda sessizlik sürüyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma yasağı getirilen 31 şehirden biri olan Kayseri , en sakin günlerinden birini yaşıyor. Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere kentteki tüm sokak ve caddelerde dün olduğu gibi bugün de sessizlik sürüyor. Kentin birçok noktasında polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor. Sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulanıyor. Kayseri-Sivas karayolunda ise, araçlar tek tek kontrol ediliyor. Seyahat izin belgesi olmayan sürücüler kente alınmadı. Zabıta ekiplerinin de denetimler yaptığı kentte, nöbetçi eczaneler ve ekmek fırınları hizmetlerini sürdürüyor. Vefa Sosyal Destek Grubu da,  vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.


- Kayseri

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Meydanı, İçişleri Bakanlığı, Kayseri, Güncel
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