Haberler » Güncel » Kayseri yatak deposunda çıkan yangının bilançosu 1 milyon lira - Haber

Kayseri yatak deposunda çıkan yangının bilançosu 1 milyon lira

Yatak deposunda çıkan yangının bilançosu 1 milyon liraKayseri'de dün akşam yatak fabrikasında çıkan ve 4 saatte kontrol altına alınan yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı.

11.12.2019 17:31 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:32
Yatak deposunda çıkan yangının bilançosu 1 milyon lira
'de dün akşam yatak fabrikasında çıkan ve 4 saatte kontrol altına alınan yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. 2 hangarda bulunan üretim malzemeleri ve makineler ile yatakların küle döndüğü yangındaki maddi zararın 1 milyon TL olduğu bildirildi.
Yangın, dün saat 21.00'da Kocasinan ilçesi Anbar Mahallesi Nayman Sokak'ta bulunan Taner Yolcu'ya ait yatak fabrikasında çıktı. Yurt içi ve yurt dışına üretim yapan fabrikanın girişinde bulunan trafonun patlaması sonucu çıkan yangını fark edenler, itfaiyeyi aradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na ait ekipler, 10 itfaiye aracı ile alevlere müdahale etti. Çalışan olmadığı sırada çıkan yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Yangının bilançosu ise gün ağarınca ortaya çıktı. İki hangarda bulunan yatak üretim malzemeleri ve makineler ile yatakların tamamen kül olduğu yangındaki maddi hasarın 1 milyon TL olduğu öğrenildi.
Kayseri yatak deposunda çıkan yangının bilançosu 1 milyon lira

İtfaiye, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:37 Mobilya atölyesindeki yangın evlerin çatısına sıçradı /Ek fotoğraf - Haber
17:36 İçişleri Bakanlığı: HDP ilçe başkanının götürdüğü terörist yakalandı/fotoğraflar - Haber
17:36 FETÖ şüphelisi öğretmen çift gözaltına alındı - Haber
17:33 Çorlu TSO personeline duruş eğitimi - Haber
17:32 Çorlu TSO'dan deprem semineri - Haber
17:19 Son Dakika: İran'dan Türkiye'ye giren terörist HDP'li ilçe başkanı ile yakalandı - Haber
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Haber
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Haber
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Haber
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Haber
11.12.2019 17:45:17