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Kayseri'ye 15 milyon TL'lik yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da önemli bir protokol imzaladı.

11.10.2019 15:32Kayseri'ye 15 milyon TL'lik yatırım
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da önemli bir protokol imzaladı. Ankara'da gerek Bakanlıklar gerekse genel müdürlüklere yaptığı ziyaretlerde şehre önemli destekler sağlayan Başkan Büyükkılıç, bu kez 15 milyon TL'lik bir projeye destek aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara temasları çerçevesinde Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'ye yapılacak olan Okçuluk ve Geleneksel Sporlar Merkezi için bir süredir yaptığı görüşmeleri sonuçlandırarak Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında Spor Toto Teşkilat Başkanlığı yaklaşık 15 milyon TL'ye mal olacak olan bu önemli projeye destek verecek.

İmzalanan protokol uyarınca Okçuluk ve Geleneksel Sporlar Merkezi Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılacak. Okçuluk ve Geleneksel Sporlar Merkezi'nde açık ve kapalı okçuluk sahaları, atlı okçuluk tesisleri, güreş ve diğer geleneksel spor dalları için tesisler bulunacak. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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