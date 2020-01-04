Haberler » Güncel » Kayseri'ye 2020'nin ilk karı yağdı - Haber

Kayseri'ye 2020'nin ilk karı yağdı

Kayseri'nin şehir merkezine 2020 yılının ilk karı yağarken vatandaşların da yüzü güldü.

04.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 04.01.2020 14:59 Kayseri'ye 2020'nin ilk karı yağdı
'nin şehir merkezine 2020 yılının ilk karı yağarken vatandaşların da yüzü güldü.

Yeni yılın ilk günlerinde Kayseri'de beklenen karın yağmasıyla birlikte şehirde güzel görüntüler ortaya çıktı. Kayserili vatandaşlar da kar yağışından memnun olduklarını ve yağan kar ile hastalıklardaki oranların düşeceğini söyledi. Esnaf Erkan Erdoğan kar yağışı ile ilgili olarak, "2020 yılının ilk karı şehir merkezine çok şükür düştü. Hastalıktan insanlar kırılıyordu ve kar yağışıyla beraber mikroplardan kurtulacağız. Doğamız kara kavuştu ve insanlarımız sağlığına kavuşacaklar. Çok güzel günler bizi bekleyecek kar ile beraber İnşallah çünkü kar Kayseri'ye çok yakışıyor. Bu havalarda da öncelikli olarak sürücüler kış lastiklerini mutlaka taktırmalılar ve vatandaşlar da evden çıkarken mutlaka üzerini sıkı giyinmeliler" dedi. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:55   Yarıştıkları öne sürülen motosikletler çarpıştı: 2 ölü (2) - Haber
15:55   Tezkere ile oyunu bozduk, enerjide önemli oyuncu olacağız? - Haber
15:55   Hatay bm'den idlib'e 106 tır insani yardım - Haber
15:55   HOLLYWOOD'UN ÜNLÜ ÇİFTİ BOĞAZ TURUNA ÇIKTI - Haber
15:54   Nazmiye'yi 2 aylık bebeğinin yanında öldüren şüpheli yakalandı (2) - Yeniden - Haber
15:04   Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
4.01.2020 15:56:32