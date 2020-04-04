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Kayseri'ye giriş çıkışlar kapatıldı

Kayseri'ye giriş çıkışlar kapatıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkış yasağı getirmesinin ardından, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin girişlerinde denetimlerini artırdı.

04.04.2020 21:10 | Son Güncelleme: 04.04.2020 21:13
Kayseri 'ye giriş çıkışlar kapatıldı
KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ile Zonguldak 'a giriş ve çıkış yasağı getirmesinin ardından, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin girişlerinde denetimlerini artırdı. Farklı illerden gelen araçların şehre girişine izin verilmedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkış yasağı getirmesinin ardından, Kayseri'de de tedbirler artırıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin girişlerinde uygulamalarını artırırken, gelen araçların hepsini teker teker durdurarak, denetim yaptı. Farklı illerden Kayseri'ye gelen araçların şehre girişine izin verilmedi.
Ayrıca, ilçelerden şehir merkezine gelen vatandaşların da uygulama noktalarında Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerince ateşleri ölçüldü. Kayseri’ye giriş çıkışlar kapatıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Kayseri, Genel

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Kayseri'ye giriş çıkışlar kapatıldı
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