Kayseri'ye Özgü Lezzet! Tadına Herkes Bayılacak!

Kayseri
yağlaması tarifi her ne kadar hamur işi olsa da hem akşam yemeklerinizde hem de çay saatlerinizde sunabileceğiniz enfes bir yemek tarifidir. Kayseri yöresine ait olan Kayseri yağlaması tarifini denemediyseniz bu yemeği mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. İşte tadı damağınızda yer edecek olan akşam yemeklerinizin ve çay saatlerinizin vazgeçilmesi Kayseri yağlaması tarifi.
Kayseri yağlaması tarifi
Malzemeler
4 su bardağı un
1 yemek kaşığı tereyağı
Bir miktar su
2 yemek kaşığı zeytinyağı
3 adet rendelenmiş büyük boy domates
300 gram dana kıyması
1 baş ince doğranmış kuru soğan
1 yemek kaşığı salça
3 adet ince doğranmış yeşilbiber
1 tatlı kaşığı kuru maya
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kırmızıbiber
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı pul biber
Süzme yoğurt
Kayseri yağlaması nasıl yapılır?
Öncelikle hamurumuzu hazırlayacağız. 4 su bardağı unu yoğurma kabına aldıktan sonra içine bir miktar tuz ilave edeceğiz. Karıştırdıktan sonra ortasına mayayı koyup üzerine bir miktar ılık su dökeceğiz. İlk planda mayayı eritecek kadar dökmemiz yeterli olacaktır. Sonrasında azar azar su eklemeye devam edeceğiz. Hamurumuz kulak memesi kıvamından biraz daha sert olacak. Eğer suyu birden dökersek kıvamını tutturmak konusunda sorun yaşayabiliriz, bu yüzden yavaş yavaş ilave etmeyi tercih etmemiz gerekiyor. Hazırladığımız hamuru kabarması için dinlenmeye bırakacağız.2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı tereyağını tavaya koyup eriteceğiz. Isınmış tavaya kıymayı ekledikten sonra ezdirerek kavurmaya başlayacağız. Topaklanmasın diye et suyunu bırakana kadar karıştırmaya devam etmemiz gerekiyor. Sonrasında soğanı ve yeşilbiberi de ekleyeceğiz. Suyunu çektikten sonra 1 yemek kaşığı salçayı ve baharatlarını da ilave edeceğiz. En son domatesleri ve bir su bardağı suyu da ilave ettikten sonra 4 dakika kaynatacağız. Sonrasında altını kapatarak soğumaya bırakacağız.
Sosumuz soğurken hamurumuzu açabiliriz. Yuvarlak şeklini alması için açmış olduğumuz hamuru tencere kapağı yardımıyla yuvarlaklara ayırabiliriz. Hazırladıktan sonra tavada kızartacağız. Hamurumuzu da pişirdikten sonra artık yağlamamızı hazırlayabiliriz. Her bir katın arasına sosu iyice gezdirerek 10 kat hamur sereceğiz. En üste süzme yoğurt gezdirerek hem lezzet katacağız hem de yumuşamasını sağlayacağız. Ardından 4 dakika kadar bekletmemiz gerekiyor. ve işte, yağlamamız hazır. Afiyet olsun.
Hamur,Kayseri
08 Kasım 2018 Perşembe 18:15