Kayseri'ye "Sağlık OSB" kurulması planlanıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sahip olduğu sağlık altyapısı ve bu alanındaki sanayi üretimi göz önüne alındığında Kayseri'ye bir Sağlık Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulabileceğini, bunun için girişimlere başladıklarını bildirdi.

21.05.2020 19:49 | Son Güncelleme: 21.05.2020 19:54
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sahip olduğu sağlık altyapısı ve bu alanındaki sanayi üretimi göz önüne alındığında Kayseri'ye bir Sağlık Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulabileceğini, bunun için girişimlere başladıklarını bildirdi.
Büyükkılıç, Kayseri OSB Fuar ve Kongre Merkezi'nin çevre düzenlemesi çalışmaları sırasında yaptığı açıklamada, Sağlık Organize Sanayi Bölgesi'ni gündeme getirdi.
Kayseri'nin, stratejik, güvenli ve önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Kayseri, uçak yapmış, 1920'lerde TBMM'nin taşınması gündeme gelmiş bir şehir. Kayseri, değerlerine, bayrağına, vatanına, milletine, inancına ve kültürüne bağlı, hayırseverlerin yoğun olduğu dayanışmanın en güzel şekilde sergilendiği bir şehir. Bu güzel şehrimizi daha fazla güzelliklerle buluşturmak istiyoruz. Bu anlamda sağlık organize sanayi konusunda el birliği ile çalışalım ve hükümetimizin de desteğini alalım diye düşünüyoruz. Sanayicilerimizin de bu çalışmalara destek vermesini istiyoruz."
Koronavirüs sürecinde Türkiye'nin sağlık konusunda kendini kanıtladığını ve dünyada örnek teşkil ettiğini aktaran Büyükkılıç, Kayseri'nin de önemli bir sağlık kenti olduğunu ve bu nedenle sağlık turizmi konusunu gündeme taşıyarak çok önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.
Kayseri'nin önemli bir sağlık kuruluşu olan Şehir Hastanesi için bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Büyükkılıç, "Kayseri'de 30'un üzerinde sağlık kuruluşu var. Kayseri OSB'de ve Serbest Bölge'de sağlık alanında lojistik destek sağlayan kuruluşlarımız bulunuyor. Bunları da göz önüne alarak el ele ihtisas OSB mantığında bir çalışmayı yapabiliriz." diye konuştu.
"Sağlık Osb Kayseri'ye güç katar"
Büyükkılıç'ın Sağlık OSB projesine Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da böyle bir projenin Kayseri'ye güç katacağını belirtti.
Kendilerinin bölge olarak Kayseri'ye vizyon katacak her türlü teklife, projeye destek vermeye hazır olduğunu aktaran Nursaçan, "Başkanım yakışanı söylediniz. Kayseri'ye Sağlık OSB güç ve katma değer katar. Sanayi Odası ve Ticaret Odası Başkanlarımızın da bu projeye destek vereceğine inancımız tam. Şahsım ve yönetim kurulumuz adına ifade ediyorum ki biz bu projede varız." sözlerine yer verdi. Kayseri’ye ’Sağlık OSB’ kurulması planlanıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri, OSB, Güncel, Haber

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