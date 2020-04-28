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KAYSERİ Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören kadın, 32 gün sonra servise alındı

Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören kadın, 32 gün sonra servise alındıKAYSERİ'de, koronavirüs testi pozitif çıkan ve yoğun bakım servisinde tedaviye alınan H.K. (61), 32 gün süren tedavisinin ardından normal servise alındı.

28.04.2020 18:27 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:28
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören kadın, 32 gün sonra servise alındı
KAYSERİ'de, koronavirüs testi pozitif çıkan ve yoğun bakım servisinde tedaviye alınan H.K. (61), 32 gün süren tedavisinin ardından normal servise alındı.
Kayseri'de oturan H.K., 25 Mart'ta yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başvurdu. Yapılan testlerde H.K.'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedaviye alınan kadın, durumu ağır olunca yoğun bakım servisine kaldırıldı. Yoğun bakımda 17 gün solunum cihazına bağlı kalan H.K., 32 gün süren tedavinin ardından normal servise alındı. Sağlık çalışanları H.K'yi alkışlarla normal servise götürdü. H.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. KAYSERİ Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören kadın, 32 gün sonra servise alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kayseri, Güncel, Haber

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