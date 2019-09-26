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Kayseri Yolspor 2 transfer yaptı

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Yolspor kadrosuna 2 takviye yaptı.

26.09.2019 09:06Kayseri Yolspor 2 transfer yaptı
Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Yolspor kadrosuna 2 takviye yaptı.

Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Yolspor, forvet oyuncusu Cüneyt Egemen Karagöz ve orta saha oyuncusu Gökhan Savranlar'ı kadrosuna kattı.

Sezon başında Kayseri Sağlıkspor'a transfer olan Cüneyt Egemen ve Gökhan Savranlar geçtiğimiz hafta sonu oynanan ligin ilk maçının ardından Sağlıkspor ile yollarını ayırmıştı. Birçok takımından transfer teklifi alan Cüneyt Egemen Karagöz ve Gökhan Savranlar tercihi Kayseri Yolspor'dan yana kullandılar.

Turuncu Siyahlı kulübün başkanı Ahmet Kulak, iki kaliteli futbolcuyu kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "2 kardeşimiz ile yaptığımız anlaşma, hem kulübümüze hem de oyunculara hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Mehmet Özet, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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