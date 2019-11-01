Haberler » Spor » Kayseri Yolspor Kulüp Başkanı Ahmet Kulak

Kayseri Yolspor Kulüp Başkanı Ahmet Kulak

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Yolspor, ligin 7.haftasında Pazar günü oynayacağı kritik Trend Gayrimenkulspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

01.11.2019 11:15Kayseri Yolspor Kulüp Başkanı Ahmet Kulak
Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Yolspor, ligin 7.haftasında Pazar günü oynayacağı kritik Trend Gayrimenkulspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligin 6.haftasında oynadığı maçta Kocasinan Şimşekspor'u 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatarak moral bulan Turuncu-Siyahlılar galibiyet serisine devam etmek istiyor.

Bu sezon tek hedeflerinin ligde şampiyonluğa uzanmak olduğunu belirten Kayseri Yolspor Başkanı Ahmet Kulak yaptığı açıklamada, " İyi bir başlangıç yapamadığımız ligde her geçen hafta futbolumuzla form tutarak ligde tırmanışa geçtik. Ligde artık zor bir fikstür dönemine giriyoruz. Her maçımıza final havasında çıkarak lig sonunda hedefimiz olan şampiyonluğa uzanacağımıza inanıyorum. bu ligde Yolspor bitti demeden hiç bir şey bitmez " dedi. - KAYSERİ

Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:12 Asker selamı verdiği için takımından kovulan hentbolcuya Antalyaspor sahip çıktı
16:06 Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu ile sözleşme imzaladı
16:07 Serie A raporu #5
16:07 Serbest düşüş
16:07 Lewandowski'nin Bayern Formasıyla İlk Golü
16:07 Sampdoria SPAL'i Quagliarella ile Geçti
16:07 Zidane & Ronaldo Ortaklığından Gelen Gol
1.11.2019 16:18:07