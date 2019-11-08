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Kayseri Yolspor zirvede kararlı

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Yolspor, zirve iddiasını sürdürmek istiyor.

08.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:01 Kayseri Yolspor zirvede kararlı
Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Yolspor, zirve iddiasını sürdürmek istiyor.

Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de şampiyonluk yarışı içerisinde olan Kayseri Yolspor, ligin 8.haftasında Pazar günü Kayseri Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 7.hafta sonunda 4 galibiyet,1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Turuncu-Siyahlılar Demirspor maçını kazanarak son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor. Son haftalarda hem aldığı sonuçlar hem de oynadığı iyi futbol ile dikkat çeken Kayseri Yolspor, lider Develispor ile arasında sadece 5 puan bulunuyor. Kayseri Demirspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Turuncu-Siyahlılar maç saatini beklemeye başladı.Bu maçta puan kaybı yaşamayacaklarını belirten Kayseri Yolspor Teknik Direktörü Mehmet Susamış, "Yolumuz şampiyonluk. Zor bir fikstürü geride bıraktık. Ligde artık puan kaybetmek istemiyoruz. Kayseri Demirspor maçını kazanarak yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.

Kayseri Yolspor ile Kayseri Demirspor arasında Pazar günü Argıncık Stadı 2 Nolu Sahada oynanacak olan karşılaşma saat 10.00'da başlayacak. - KAYSERİ

Mehmet Özet, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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