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Kayseri yolu kardan dolayı trafiğe kapatıldı

MALATYA'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı yollarda aksamalar yaşandı.

18.03.2020 19:16 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:16
Kayseri yolu kardan dolayı trafiğe kapatıldı

MALATYA'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı yollarda aksamalar yaşandı. Kar yağışı nedeniyle Malatya- Kayseri yolunda araç trafiği durduruldu.

Kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla süren kar yağışı akşam saatlerinde yeniden başladı. Yoğun kar yağışı karayollarında buzlanmaya neden olurken, kentin yüksek kesimlerindeki mahalle yolları ise ulaşıma kapandı. Yolda ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Darende'den itibaren Kayseri yolu karla kaplanınca araç trafiği durduruldu. Buzlanma ve tipi nedeniyle sürücülere tehlike yaratmaması için trafik ekiplerince araç trafiğine kapatılan karayolunun açılması için iş makineleri gönderildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Malatya, Kayseri, Güncel

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