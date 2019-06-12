KAYSERİ Yolun karşısına geçerken tramvay çarptı

Yolun karşısına geçerken tramvay çarptıKayseri
'de, yolun karşısına geçen Bekir Göker (63), tramvay çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Osman Kavuncu Bulvarı Anatamir Durağı'nda meydana geldi. Cumhuriyet Meydanı
yönünde seyreden tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan Bekir Göker'e çarptı. Yaralanan Göker, çağrılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA Güncel