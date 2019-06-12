12.06.2019 18:17
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KAYSERİ Yolun karşısına geçerken tramvay çarptı

Yolun karşısına geçerken tramvay çarptıKayseri'de, yolun karşısına geçen Bekir Göker (63), tramvay çarpması sonucu yaralandı.

Yolun karşısına geçerken tramvay çarptı
Kayseri'de, yolun karşısına geçen Bekir Göker (63), tramvay çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Osman Kavuncu Bulvarı Anatamir Durağı'nda meydana geldi. Cumhuriyet Meydanı yönünde seyreden tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan Bekir Göker'e çarptı. Yaralanan Göker, çağrılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.KAYSERİ Yolun karşısına geçerken tramvay çarptı
Kaynak: DHA
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