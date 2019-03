Kayserigaz'dan Dünya Kadınlar Günü Kutlaması

Kaynak: İHA

Çalışanlarına ve abonelerine verdiği değeri her zaman hissettiren bir şirket olan Kayserigaz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 'nde abonelerini ve kadın çalışanlarını unutmadı.Müşteri odaklı çalışan ve müşteri memnuniyeti yüksek bir şirket olarak faaliyetlerine yön veren Kayserigaz, kadınlar için önemli günlerden biri olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 'nde kadın çalışanlarını ve kadın abonelerini unutmadı. Kayserigaz yöneticileri, kadın çalışanlarının kadınlar gününü hediyelerle kutlarken, Acil 187 hattına gelen ihbarları değerlendiren Acil 187 ekibi de ihbarları değerlendirmek üzere gittikleri hanelerde kadın abonelerinin kadınlar gününü çiçeklerle kutladılar. Kutlamalara karşı duydukları memnuniyeti belirten çalışanlar ve aboneler Kayserigaz yöneticilerine teşekkür ettiler.Kadınlar günü kapsamında Kayserigaz Konferans Salonu'nda Kayserigaz çalışanları için Memorial Hastanesi doktorlarından Dr. Mehmet Severcan'ın konuşmacı olarak katıldığı bir seminer gerçekleştirildi. "Güzellik ve Estetik Üzerine Güncel Görüşler" konulu sunumun ardından Dr. Mehmet Severcan Kayserigaz çalışanlarının sorularını yanıtladı.Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay Kayserigaz'ın kadın çalışanlarının Kadınlar Günü 'nü kutladı. Adem Dincay "Şirketimizin 15 yıllık başarılarla dolu tarihinde kadınlarımızın özverili çalışmaları ile her zaman şirketimizi üst seviyelere taşıdık. Kadınlar geçmişten bugüne birçok alanda gösterdiği başarılarla bizlerin gurur kaynağı olmaya devam edecek. Hayatımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ailenin ve toplumun temel taşı olan siz değerli kadınların '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor; daha nice başarılara imza atmanızı temenni ediyorum." dedi. - KAYSERİ