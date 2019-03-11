Kayserigaz'dan Engellilere Destek

Kayserigaz
, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında engelli vatandaşların Erciyes
Dağı'nda düzenlediği etkinliğe destek oldu.
Kayserigaz'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Sakatlar Derneği'nin Erciyes'de düzenlediği ve Kayserigaz'ın destek olduğu etkinliğe, yaklaşık 500 görme, işitme ve bedensel engelli katıldı.
Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı?Efdal Özkartal, engelli bireyler arasında bir bakış açısı oluşturması bakımından bu gibi organizasyonların önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Düzenlediğimiz etkinliklerde Kayserigaz'ın yanımızda olması bizleri çok mutlu ediyor. Kayserigaz'ın enerji sektöründeki başarılı çalışmalarının yanı sıra, toplumun ihtiyaçlarına cevap veren projelerin içinde olması diğer tüm şirketlere örnek oluyor. Başta Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay olmak üzere, Kurumsal İletişim Yöneticisi Özlem Acur'a ve etkinlikte yanımızda olup bize destek olan Kayserigaz çalışanlarına teşekkür ederim."
Kayserigaz yetkilileri de her sene düzenledikleri kurumsal sosyal sorumluluk projelerine engelli vatandaşları da dahil ettiklerini belirtti.
Erciyes, Kayserigaz, Güncel
Kaynak: AA