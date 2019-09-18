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Kayserigaz'ın Genel Müdürü Dinçer Akbaba oldu

SOCAR Türkiye çatısı altında faaliyet gösteren SOCAR Türkiye Doğal Gaz Holding A.Ş.'nin iştiraklerinden Kayserigaz'ın genel müdürü Dinçer Akbaba oldu.

18.09.2019 10:44Kayserigaz'ın Genel Müdürü Dinçer Akbaba oldu
SOCAR Türkiye çatısı altında faaliyet gösteren SOCAR Türkiye Doğal Gaz Holding A.Ş.'nin iştiraklerinden Kayserigaz'ın genel müdürü Dinçer Akbaba oldu. Akbaba, en son Petkim'de genel müdür yardımcılığı görevini yürütüyordu

Haziran ayından itibaren SOCAR Türkiye Doğal Gaz Holding A.Ş. çatısı altında faaliyet göstermeye başlayan Kayserigaz'da önemli bir atama gerçekleşti. Türkiye'nin en modern doğalgaz dağıtım şebekelerinden birine sahip olan Kayserigaz'ın genel müdürlüğü görevine Dinçer Akbaba getirildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Akbaba, Sabancı Üniversitesi'nde Executive MBA eğitimini tamamladı. 17 yıldan fazla profesyonel tecrübesi bulunan Akbaba, otomotiv sektöründe başladığı kariyer hayatında, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde önemli görevler üstlendi. 2010 yılında girdiği enerji sektöründe takım liderliğinden santral müdürlüğüne kadar üretim aşamalarının her alanında çalışan Akbaba, son olarak Petkim'de genel müdür yardımcısı olarak görev alıyordu. Akbaba, 18 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Kayserigaz Genel Müdürü olarak görevine devam edecek.

4 bin 829 kilometrenin üzerinde bir şebeke büyüklüğüne ve yıllık 550 milyon metreküpün üzerinde bir gaz hacmine ulaşan Kayserigaz 2003 yılından beri Kayseri'de doğalgaz dağıtımını gerçekleştiriyor. 2018 yılında abonelerine toplam 618 milyon metreküp doğalgaz arz eden şirket, abone sayısını da 520 bin 515 bağımsız birim sayısına (BBS) ulaştırdı. - KAYSERİ

Kayserigaz, Türkiye, CEO, Güncel

Kaynak: İHA

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