KAYSERİi'de kalfanın koronavirüs testi pozitif çıktı, tüm berber ve kuaförler testten geçti

Kayseri'de kalfanın koronavirüs testi pozitif çıktı, tüm berber ve kuaförler testten geçtiKAYSERİ'de kadın kuaförün yanında çalışan kalfanın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, kentte tüm berber ve kuaförlere tedbir amacıyla test yapılması kararlaştırıldı.

05.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:43
Kayseri'de kalfanın koronavirüs testi pozitif çıktı, tüm berber ve kuaförler testten geçti
KAYSERİ'de kadın kuaförün yanında çalışan kalfanın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, kentte tüm berber ve kuaförlere tedbir amacıyla test yapılması kararlaştırıldı. Yaklaşık 600 kişiyi kapsayan ve dün başlayan test işlemi bugün sona erecek.
Kayseri'de kısa süre önce kuaför salonunda çalışan kalfa, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. İsmi açıklanmayan kalfanın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine kalfanın çalıştığı kuaför salonu koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle kapatıldı. Kuaförde çalışanlar da evlerinde karantina altına alındı.
Ayrıca tedbir amacıyla kentte tüm berber ve kuaför salonlarında çalışanlara koronavirüs testi yapılması kararlaştırıldı. Dün, İl Sağlık Müdürlüğü'nün, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyyid Burhanettin ek hizmet binasındaki test merkezinde erkek berber ve kuaförler salonlarında çalışanlara test yapıldı. Bugün ise kadın kuaför salonlarında çalışanlardan test için numune alındı.
Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alpaslan, berber ve kuaför esnafı olarak 50 günlük bir aranın ardından 11 Mayıs'ta belirlenen kurallar çerçevesinde çalıştıklarını söyleyerek, "Kadın kuaföründe çalışan kişide yapılan test sonucunun pozitif çıkması üzerine iş yeri tedbiren karantina altına alındı. Kalfa olarak çalışan kişiye daha sonra yapılan testler ise, negatif çıktı. Biz tüm ihtimalleri göz önüne alarak berber ve kuaförlerimize test yapılmasını sağladık. Sonuçlar kısa zaman içinde belli olacak. Şuan hiç bir sorun yok" dedi. KAYSERİi’de kalfanın koronavirüs testi pozitif çıktı, tüm berber ve kuaförler testten geçti

Kaynak: DHA

Etiketler: Kayseri, Kuaför, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı Haber
Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar’ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı Haber
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı Haber
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Erdoğan, Ayasofya’nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli Haber
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından ’gayrimeşru çocuk’ çıktı Haber
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Siirt’te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Haberler››Güncel››KAYSERİi'de kalfanın koronavirüs testi pozitif çıktı, tüm berber ve kuaförler testten geçti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:41: Elazığ'da 750 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Haber 12:41: "Sosyal mesafe"yle çöp topladılar - Haber 12:41: Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu - Haber 12:40: BÜYÜKÇEKMECE'DE ÖLÜ BULUNAN BEBEĞİN KATİLİ ANNESİ ÇIKTI - Haber 12:40: Pegasus'tan açıklama: 6-7 Haziran uçuşları planlandığı gibi yapılacak - Haber 12:17: Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı - Haberler 11:51: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti - Haber 11:38: Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı - Haber 10:22: Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı - Haber