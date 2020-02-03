Haberler » Spor » Kayserili atletler Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek - Spor

Kayserili atletler Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek

1-2 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan Türkiye Büyükler Salon Şampiyonasında yarışan Kayserili sporcular madalyalarla döndü.

03.02.2020 11:13 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:18Kayserili atletler Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek
1-2 Şubat 2020 tarihleri arasında 'da yapılan Büyükler Salon Şampiyonasında yarışan Kayserili sporcular madalyalarla döndü.

Salonu'nda yapılan birbirinden çekişmeli yarışlara sahne olan Şampiyonada yarışan Kayserili sporculardan Burcu Subatan 1500 metrede ikinci, Süleyman Bekmezci 3000 metrede ikinci, Fatma Arık 3000 metrede ikinci oldu. Kayserili sporcular elde ettikleri bu başarılı sonuçlarla 15 Şubat 2020 tarihinde İstanbul'da yapılacak olan Balkan Salon Şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazandılar.

Gençlik ve İl Müdürü Murat Eskici, başarılı sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Atletizm, İstanbul, Türkiye, Ataköy, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:26  Kılavuz nasıl yazılır? Klavuz mu, kılavuz mu? TDK'ya göre kılavuz nasıl yazılır? Kılavuz ne demek?
14:05  YKS başvuruları ne zaman? 2020 YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? YKS ne zaman yapılacak?
12:34  Tuğba Melis Türk kimdir? Survivor'a katılan Tuğba Melis Türk kaç yaşında, nereli?
12:08  1917 filmi konusu nedir? 1917 oyuncuları ve 1917 özeti!
12:06  OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) nedir? OPEC ülkeleri ve merkezi
4.02.2020 15:03:52