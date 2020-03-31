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Kayserili Başkanlardan 'Mili Dayanışma Kampanyası'na destek

Korona virüsün önlenmesi ve etkilerinin azaltılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı Mili Dayanışma Kampanyası'na Kayserili Belediye Başkanlarından da destek geldi.

31.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:56
Kayserili Başkanlardan 'Mili Dayanışma Kampanyası'na destek
Korona virüsün önlenmesi ve etkilerinin azaltılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı Mili Dayanışma Kampanyası'na Kayserili Belediye Başkanlarından da destek geldi.

Sosyal medya hesaplarından dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Mili Dayanışma Kampanyası'na destek olduğunu açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 5 aylık maaşını, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar 2 aylık maaşını, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu 3 aylık maaşını ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de 2 aylık maaşını bağışladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Memduh Büyükkılıç, Kocasinan, Güncel
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