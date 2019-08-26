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Kayserili bisikletçiler Karabük'ten 5 madalya ile döndü

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Karabük Yenice Dağ Bisikleti Kupasına Kayserili bisikletçiler damgasını vurdu.

26.08.2019 13:17 Kayserili bisikletçiler Karabük'ten 5 madalya ile döndü
Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Karabük Yenice Dağ Bisikleti Kupasına Kayserili bisikletçiler damgasını vurdu.

25 Ağustos'ta Karabük'te büyük heyecana sahne olan yarışlarda Kayserili sporcular dereceye girebilmek için pedal çevirdi. Karabük Yenice Mtb Cup yarışlarında yarışan Kayserili sporculardan Yıldız Erkekler A kategorisinde yarışan Furkan Akçam 1., Davut Duman 2. olurken, Yıldız Erkekler B kategorisinde yarışan Mehmet Can Çukur 1. oldu. Genç Bayanlarda İremnur Korkmaz 3. olarak bronz madalyanın sahibi olurken, Yıldız Bayanlarda ise rakiplerine şans tanımayan Funda Taşkın birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Karabük Yenice Mtb Cup yarışlarında 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazanan sporcuları ve antrenörleri Hasan Bayraktar'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Karabük Yenice, Karabük, Spor

Kaynak: İHA

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