Kayserili Firma, Yerli Ve Milli Engelli Asansörü İle Türkiye'yi Dünyanın İlk 5'İne Çıkardı

Her yıl yüzde 25 büyüyen asansör sektörü, cirosunu 7 milyar 639 milyona ulaştırdı

Kayserili bir firma tarafından Türkiye'de ilk kez üretilen,yazılımı da mekaniği de tamamen yerli ve milli olan engelli asansörleri, yurt dışından ithal edilen engelli asansörlere göre hem daha kaliteli hem de daha uygun fiyatlı olması nedeniyle yerli ve yabancı sektör profesyonelleri tarafından yoğun ilgi görüyor.

Asansör sektöründe faaliyet yürüten imalatçı, montaj ve bakım şirketlerinin toplam cirolarının 7 milyar 639 milyon 534 bin lira olduğuna dikkat çeken Atik, "Sektörün cirosu istikrarlı bir şekilde artıyor. Sektör yıllık ortalama yüzde 25 büyüyor. Bu oran Türkiye ekonomisinin ortalama büyüme oranı olan yüzde 5-6'nın çok üzerindedir" diye konuştu.

Bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Uluslararası Asansör, Yürüyen Merdiven Sanayi ve Teknolojileri Fuarı (Avrasya Asansör Fuarı), tasarım ve teknolojinin bir arada sunulduğu asansörlere ev sahipliği yapıyor. CNR EXPO Yeşilköy'de 23 Mart tarihine kadar devam edecek fuarda ilk kez sergilenen, Türk mühendislerinin başarısı olan dünyada yalnızca 5 firmanın üretimini yapabildiği engelli asansörüne yerli ve yabancı sektör profesyonellerinin ilgisi büyük oldu. Yazılımı da mekaniği de tamamen yerli olan Kayserili bir firma tarafından üretilen engelli asansörü, yurt dışında üretilen engelli asansörlerinde bulunmayan 3 dilde konuşma özelliğiyle, daha kaliteli ve uygun fiyata maliyetiyle de dikkat çekiyor. Cep telefonu üzerinden kurulan bir uygulama ile herhangi bir sorunun oluşup oluşmadığı kontrol edilebilen ve kısa sürede onarımı sağlanan engelli asansörlerinin ithalinin fiyatı 10 bin Euro civarındayken, yerli üretim engelli asansörün 5 bin Euro civarında fiyatı bulunuyor.

Yanmayan, duman sızdırmayan ve ultra dayanıklı asansörler

Fuarda, yerli ve milli engelli asansörlerin yanı sıra bir yangın durumunda kullanıcıların alev ve dumandan etkilenmesini engelleyen asansörlerden, özellikle tren istasyonları, stadyumlar ve sosyal konut alanları gibi tahribata açık ortak kullanım alanları için tasarlanan ultra dayanıklı asansörlere kadar pek çok teknolojik özelliklere sahip asansörler de ilgi görüyor.Avrasya Asansör Fuarı'nda yer alan firmalar, komple asansör sistemleri başta olmak üzere, otomatik kat ve kabin kapılarından kabinlere, ev içi asansör ve kişisel taşıyıcılardan yük ve servis asansörlerine, montajcılara kadar farklı kategorilerdeki en yeni ürünlerini uluslararası ölçekte tanıtma fırsatı yakalıyor. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık organizasyonuyla TASİAD ve ASFED iş birliğinde düzenlenen fuar, 25 bin metrekare alanda, Almanya, Çin, Hindistan ve İtalya'dan 30'u yabancı olmak üzere 150 firmanın katılımı ile gerçekleştiriliyor.

"Türk asansörlerinde, hiçbir ithal ürün ya da hizmete ihtiyaç duyulmuyor"

Teknolojik özelliklerle dolu asansörlere Fransa, Çin, Romanya, Ermenistan, Bulgaristan, Rusya, Ukrayna, Fas, Lübnan, Çin, Yunanistan, Çekoslovakya, Azerbaycan, İran, Tunus, Suudi Arabistan başta olmak üzere pek çok ülkenin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik, şöyle konuştu: "Asansörü meydana getiren 300 parçanın tamamını Türkiye'de üretebiliyoruz. Montajı da bakımını da Türkiye'de sorunsuz bir şekilde halledebiliyoruz. Asansörde ithal hiçbir ürün ya da hizmete ihtiyacımız yok. Bütün bu başarılı tabloya karşın yerli bir markamız yok. Onun için de gerekli çalışmalara başladık. Montajcılar, bakım ve imalatçılar bir araya gelip çok kısa bir süre sonra markamızı da oluşturacağız. Bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının tam desteğini arkamıza aldık."

"Sektör ortalama yılda yüzde 25 büyüyor"

Asansör sektöründe faaliyet yürüten imalatçı, montaj ve bakım şirketlerinin toplam cirolarının 7 milyar 639 milyon 534 bin lira olduğuna dikkat çeken Atik, "Sektörün cirosu istikrarlı bir şekilde artıyor. Sektör ortalama yılda yüzde 25 büyüyor. Bu oran Türkiye ekonomisinin ortalama büyüme oranı olan yüzde 5-6'nın çok üzerindedir. 2017 verilerine göre, yaklaşık 160 milyon dolar ihracatı bulunan sektörümüzün, 224 milyon dolar ithalatı bulunuyor. Şimdilik açık veren bir sektörüz. Ancak sektöre nitelikli eleman kazandırmak ve markalaşma için yaptığımız mücadeleler sonuç verdiğinde bu tablonun değişeceğine ihracatı yüksek bir sektör haline geleceğimize inancımız tamdır. Avrasya Asansör Fuarı'nın bu amacımıza ulaşmamızda en büyük enstrümanımız olacak" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler