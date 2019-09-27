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Kayserili hakemlere görev

Kayseri Bölgesi Klasman Hakemleri TFF 2.Lig Beyaz Grupta Pazar günü oynanacak olan Manisa Futbol Kulübü ve Sarıyer maçında görev yapacaklar.

27.09.2019 08:40Kayserili hakemlere görev
Kayseri Bölgesi Klasman Hakemleri TFF 2.Lig Beyaz Grupta Pazar günü oynanacak olan Manisa Futbol Kulübü ve Sarıyer maçında görev yapacaklar.

TFF 2.Lig Beyaz Grup 5.Haftasında Manisa'da oynanacak olan Manisa Futbol Kulübü ile Sarıyer maçını Kayseri Bölgesi Klasman Hakemi Alim Kandemir düdük çalacak. Kandemir'in bu zorlu maçta yardımcılıklarını Kayseri Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemleri Suha Adıyaman ve Osman Baruk yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Ankara Bölgesinden Klasman Hakemi Burak Olcar yapacak. Pazar günü Manisa Mümin Özkasap Spor Tesislerinden oynanacak olan karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. - KAYSERİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Kayseri, Futbol, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

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