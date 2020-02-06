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Kayserili kadın boksörler, Çankırı'dan madalya ile döndü

Türkiye Boks Federasyonunu tarafından Çankırı'da düzenlenen Yıldız ve Üst Minik Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasından Kayserili Boksörler 1 Altın, 2 Bronz madalya ile döndü.

06.02.2020 11:15 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:20Kayserili kadın boksörler, Çankırı'dan madalya ile döndü
Boks Federasyonunu tarafından 'da düzenlenen Yıldız ve Üst Minik Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasından Kayserili Boksörler 1 Altın, 2 Bronz madalya ile döndü.

Yıldız ve Üst Minik Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 28 - 02 Şubat 2020 tarihleri arasında Çankırı'da yapıldı. Kayseri'yi temsilen şampiyonaya katılan sporculardan Hikmetgül Türkmen 70 kg'da Türkiye Şampiyonu, 60kg'da Yağmur Tayyar ve 54 kg'da Rabia Polat Türkiye üçüncüsü oldu. Gençlik ve İl Müdürü Murat Eskici; Türkiye Şampiyonasından derecelerle dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Türkiye, Çankırı, Spor

Kaynak: İHA

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