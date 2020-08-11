Kayserili kaleci Güven Yılmaz'ın dikkat çeken başarısı

Futbola Kocasinan Ülküspor'da başladıktan sonra 16 farklı kulüpte başarılı şekilde forma giyen tecrübeli kaleci Güven Yılmaz, son sezonunda Karaman Belediyespor'un 11 yıl sonra profesyonel lige adım atmasında büyük rol oynadı.

Başarılı performansı ile dikkat çeken Güven Yılmaz, Kayseri ekibi Kocasinan Ülküspor'da başladığı futbolculuk hayatında profesyonel olarak Kayserispor Erciyesspor, Medipol Başakşehir, Uşakspor, İnegölspor, Erzincanspor, Aksarayspor, Gaziosmanpaşa, İskenderunspor, Çarsambaspor, Elazığ Belediyespor ve Kayseri Şekerspor formaları giydi. Bunların yanı sıra BAL takımları Karsspor, Ödemişspor, Serhat Ardahanspor, Karaman Belediyespor, ve Çankırıspor formaları giydikten sonra yeniden Karaman Belediyespor'a döndü.

En son tekrar Karaman Belediyespor'a dönen Güven Yılmaz, kaptanlık yaptığı sezonda şampiyonluk sevinci yaşayarak Karaman ekibinin 11 yıl sonra profesyonel lige dönmesinde önemli bir rol oynadı.

Güven Yılmaz, Kayseri Erciyesspor ile TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşarken, forma giydiği takımlarda önemli başarılara imza atması ile isminden söz ettirdi. - KAYSERİ