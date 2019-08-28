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Kayserili Karateci Zişan Gürsoy, gümüş madalya ile döndü

Kayserili Milli Karateci Zişan Gürsoy, Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda milli forma altında gümüş madalya kazandı.

28.08.2019 12:12 Kayserili Karateci Zişan Gürsoy, gümüş madalya ile döndü
Kayserili Milli Karateci Zişan Gürsoy, Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda milli forma altında gümüş madalya kazandı.

Rize Yeni Şehir Spor Salonunda düzenlenen Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'na 9 ülkeden bin 500 sporcu katıldı. Bu önemli organizasyonda Kayseri'yi ve ülkemizi Ümit Bayanlar 47 kilogramda temsil eden Zişan Gürsoy 2. olarak ülkemize gümüş madalya getirdi.

Bu yıl içinde okullar arası ve analig de 5 altın 1 bronz madalya kazanan Zişan Gürsoy, bu başarısını Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda gümüş madalya alarak taçlandırmış oldu. - KAYSERİ

Karadeniz, Rize, Spor

Kaynak: İHA

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