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Kayserili kuaförden ihtiyaç sahiplerine ücretsiz bayram tıraşı

KAYSERİ'de, berber Gökhan Tunç (29), Kurban Bayramı için maddi durumu iyi olmayanlara ücretsiz bayram tıraşı yapmaya başladı.

08.08.2019 19:19 Kayserili kuaförden ihtiyaç sahiplerine ücretsiz bayram tıraşı
KAYSERİ'de, berber Gökhan Tunç (29), Kurban Bayramı için maddi durumu iyi olmayanlara ücretsiz bayram tıraşı yapmaya başladı. Tunç, imkansızlıklar nedeniyle bayram tıraşı olamayan özellikle yaşlılara ve çocukları iş yerine beklediğini söyledi.
Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi'nde, 4 yıldır berberlik yapan Gökhan Tunç, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine bayramlık tıraş desteği verdiğini belirtti. Bayram tıraşının bir gelenek olduğunu anlatan Tunç, "Bazıları ne yazık ki, bayram tıraşını ekonomik sıkıntılar nedeniyle olamıyor. Daha çok yaşlılar ve bunun yanında çocuklarda bunu sıkça görüyoruz. Ben de bu kapsamda ihtiyaç sahiplerine destek olmak istedim. Çünkü bayramlar paylaşmak ve yardımlaşmaktır. Benim de imkanlarım bu ölçüde ve bu alanda destek vermek istedim. Bazı nedenlerden ötürü bayram tıraşı olamayanları iş yerime bekliyorum. Şu an herkese duyurmaya çalışıyoruz. Bazı kardeşlerimizi de bu kapsamda tıraş ettik. İhtiyaç sahibi olanlar gelsinler hem kendileri hem de çocuklarını tıraş edeceğim. Bu çalışmayı önümüzdeki bayramlarda da sürdüreceğim" diye konuştu.
14 yıldır kuaförlük yaptığını kaydeden Tunç, bayram sonrası da imkan buldukça ilçelere, köylere giderek bu desteğini sürdüreceğini belirtti.
Diğer yandan bölgede esnaflık yapan İbrahim Tokpınar da, Tunç'un bu kararını desteklediklerini ve kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Esnafın, mahallelilerin zor gün dostu olduğunu dile getiren Tokpınar, "Mahalle esnafı önemlidir. Çünkü insanların acil ihtiyaçları olduğunda ilk esnafa gelirler ve esnaf yardımcı olur. Bu kapsamda arkadaşımıza da bu anlayışı yaşatıp, örnek olduğu için teşekkür ediyoruz" dedi.



Kurban Bayramı, Kocasinan, Güncel

Kaynak: DHA

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