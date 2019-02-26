Kayserili Muaythaiciler Antalya'da Madalyalara Ambargo Koydu

Kaynak: İHA

Kayseri Muaythai takımı Antalya'da düzenlenen Türkiye Muaythai şampiyonasında madalyalara ambargo koydu.Muaythai Türkiye Şampiyonası 18 - 23 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya'da yapıldı.Müsabakalara Kayseri'yi temsilen katılan Kayseri Muaythai takımı 11 Altın, 6 Gümüş ve 10 Bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Şampiyonadan madalyalara ambargo koyarak derecelerle dönen Kayseri Muaythai takımımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.Müsabakalarda derece alan Sporcular;BirincilerSamet kartalFatih değerSercan koçMensure karadayıEzgi keleşAhmet yangelAhmet yakarHakan karaCankat usluGülistan turanAta bilginİkinciler;Kerim TahaAyşe KarakuşKübra BaşMehmet TecirAlptuğ AkyolEmre Batuhan YılmazÜçüncüler:Baran ÖzdemirNazlı Kaymazİsa TaşçıMercan YıldırımBüşra HaspolatSercan KılıçEyup TaşdemirFuat Kılıçaslan - KAYSERİ