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Kayserili öğrencilere DPÜ'nün altın anahtarı verildi

Kayseri Yeşilhisar Mithatpaşa Ortaokulu öğrencileri, Kütahya Dumlupınar Üniversitesini (DPÜ) ziyaret etti.

09.11.2019 12:41 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:46Kayserili öğrencilere DPÜ'nün altın anahtarı verildi
Mithatpaşa Ortaokulu öğrencileri, Üniversitesini (DPÜ) ziyaret etti. Ziyarete Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu da eşlik etti.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nun mezun olduğu okul olan Kayseri Yeşilhisar Mithatpaşa Ortaokulu öğrencileri, Kütahya'nın tarihi alanlarını ziyaretleri kapsamında Kütahya Dumlupınar Üniversitesini (DPÜ) ziyaret gerçekleştirdiler.

Rektörlük binasını ziyaret eden öğretmen ve öğrenciler, burada Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal'la ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın ile tanıştılar ve kendilerine bir hediye sundular. Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal öğrencilere üniversitenin altın anahtarını hediye etti. Daha sonra Rektör Uysal'ın teklifi üzerine Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, öğretmen ve öğrenciler, Bedesten'e geçerek öğle yemeklerini birlikte yediler.

Etkinliğin sonunda Abbasoğlu, öğretmenler ve öğrenciler, gösterdiği ilgiden dolayı Rektör Uysal'a ve Rektör yardımcısı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın teşekkürlerini sundular. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Yeşilhisar, Kayseri, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

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