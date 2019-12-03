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Kayserili pastırmacılar: "Pastırmanın anavatanı Kayseri"

Kayserili pastırmacılar, pastırmanın anavatanının Kayseri olduğunu söyledi.

03.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:46Kayserili pastırmacılar:
Kayserili pastırmacılar, pastırmanın anavatanının Kayseri olduğunu söyledi. Kayseri'de 25 yıldır pastırmacılık yapan esnaf Tolga Korkut, Kayseri'nin havası, suyu ve baharatının pastırmayı daha kaliteli yaptığını ifade ederek, "Kayseri pastırması 1400'lü yıllardan beri şehrimizde yapılan bir üründür. Bu ürün, tüm Türkiye'de nam salmış bir ürün. Kayseri'nin havası, suyu, baharatı bu ürünün kaliteli ve sürdürülebilir bir ürün olması haline getiriyor. 1400'lü yıllardan beri bu işe devam ediliyor. Bu şehre özgü bir şey aslında. Bu damak tadıyla alakalıdır. Biz biraz daha yoğun baharatı severiz, pastırma doğrama şeklimiz farklıdır. Kayseri, pastırması ve sucuğuyla ünlü bir şehirdir" dedi.

12 yıldır pastırmacılık yapan Yasin Güzel ise pastırmanın ana vatanının Kayseri olduğunu dile getirerek, pastırmasıyla çok büyük fark olduğunu iddia etti. Afyon sucuğunun Kayseri sucuğuyla da kıyaslandığını kaydeden Güzel, "Bu yıllardır kıyaslanan bir şey. Afyon'un sucuğuyla da Kayseri'nin sucuğu kıyaslanır. Ama Kastamonu'nun pastırmasıyla Kayseri pastırması arasında çok büyük farklar var. Kastamonu pastırması duman ve ateş isiyle kurutulan bir ettir. Ama Kayseri pastırması 'pastırma yazı' dediğimiz ayaz, Erciyes'in soğuğu gibi doğal pişirme yöntemiyle oluşan bir pastırmadır. Arada çok fark vardır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Tolga Korkut, Kastamonu, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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