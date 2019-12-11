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Kayserili Pehlivanlar Analig grup müsabakalarından şampiyon olarak döndü

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Kırşehir'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Grup Müsabakalarından Kayseri Güreş Takımı 6 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile döndü.

11.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:14Kayserili Pehlivanlar Analig grup müsabakalarından şampiyon olarak döndü
Gençlik ve Bakanlığı, Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Grup Müsabakalarından Güreş Takımı 6 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile döndü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sporun tabana yaygınlaştırılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması, illerdeki yerel faaliyetler sonucu bir üst gruba katılamayan yetenekli sporcuların spora kazandırılması, ulusal düzeyde sürdürülebilir yetenek takip sistemi oluşturulması, tüm paydaşlarının sporun gelişimi için işbirliği içerisinde bulunmalarının sağlanması hedefleri doğrultusunda oluşturulan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 2019 - 2020 Sezonun İç Anadolu Güreş grup müsabakaları Kırşehir'de yapıldı. 07 - 08 Aralık 2019 tarihleri arasında 11 ilden 100 sporcunun katılımıyla düzenlenen müsabakalarda Kayseri Güreş Takımı 6 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak grup müsabakalarını şampiyonlukla tamamlandı. Güreş Takımı bu sonuçla yarı final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; grup müsabakalarını şampiyonlukla tamamlayarak yarı final müsabakalarına katılma hakkı kazanan güreş takımını ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kırşehir, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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