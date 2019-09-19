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Kayserili pehlivanlar Milli Takım seçmelerinde

Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcularından Toygun Akyol, Mulla Kağan Taşçı ve Talha Aydoğdu Balkan Şampiyonası için Sakarya'da düzenlenen Milli Takım Seçme Müsabakalarına katıldı.

19.09.2019 13:48Kayserili pehlivanlar Milli Takım seçmelerinde
Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcularından Toygun Akyol, Mulla Kağan Taşçı ve Talha Aydoğdu Balkan Şampiyonası için Sakarya'da düzenlenen Milli Takım Seçme Müsabakalarına katıldı.

23 Eylül - 1 Ekim 2019 tarihleri arasında Sakarya'da düzenlenecek olan Milli Takım Seçme Müsabakalarına Kayseri Güreş Eğitim Merkezi Sporcularından Toygun Akyol, Mulla Kağan Taşçı ve Talha Aydoğdu katılıyor.

Katıldıkları müsabakalarda gösterdikleri performans ile göz dolduran Güreş Eğitim Merkezi sporcuları Milli Takım Seçmelerinde başarılı olmaları halinde 3 - 5 Ekim 2019 tarihleri arasında Bulgaristan'da yapılacak olan Güreş Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecekler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Milli Takım Seçmelerine katılacak olan Güreş Eğitim Merkezi sporcularımıza başarılar diledi. - KAYSERİ

Sakarya, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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