Kayserili Sanayicinin Bilgi ve Becerisinden Yararlanmak İstiyoruz"

29 Kasım 2018 Perşembe 13:35



29 Kasım 2018 Perşembe 13:35

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Candan Avunduk, Kayserili sanayicilerin bilgi ve becerisinden yararlanmak istediklerini söyledi.Avunduk ve beraberindeki heyet, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti.Kıbrıs Türk Sanayi Odasının 900'ün üzerinde üyesi bulunduğunu belirten Avunduk, ekonomilerinin ağırlıklı olarak eğitim ve turizme dayandığını dile getirdi.Ülkenin ihracatıyla ilgili bilgi veren Avunduk, "Süt ve süt ürünleri üretimimiz ve ihracatımız var. Ayırca narenciye, hurda, konsantre içecekleri Körfez ülkelerine ihraç ediyoruz. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin işleyişinden, içindeki teknik kolejden çok etkilendik. Kayserili sanayicinin bilgi ve becerisinden yararlanmak istiyoruz." diye konuştu.OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan da Kıbrıs söz konusu olduğunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.Heyete çeşitli tavsiyelerde bulunan Nursaçan, şöyle konuştu:"Maalesef plan yapmayı sevmiyoruz. Bunu sevmeyi öğrenmeliyiz. Üreten insan kıymetli. Üreten insan taşın altına elini koymuyor, bütün vücudunu, başını taşın altına koyuyor. İş yerlerimize önem vermeliyiz, çalışan güvenliği, tertip düzen konusuna dikkat edilmeli. Çalışmaya, üretmeye teşvik etmeliyiz. İş kollarında kümelenme önemli. Birlikte rahmet vardır, birliğe, beraberliğe önem verin."Ziyaretin sonunda Kıbrıs heyeti Nursaçan'a şekersiz Kıbrıs lokumu ve çeşitli hediyeler verdi.