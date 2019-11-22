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Kayserili şehit aileleri ve Talas Belediyesinden evlat nöbeti tutan ailelere ziyaret

Kayseri'den gelen şahit yakınları ve gaziler ile Talas Belediyesi yetkilileri, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 81 gündür oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

22.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:40Kayserili şehit aileleri ve Talas Belediyesinden evlat nöbeti tutan ailelere ziyaret
'den gelen şahit yakınları ve gaziler ile Belediyesi yetkilileri, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiası ile HDP İl Başkanlığı önünde 81 gündür oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'de HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek ziyaretleri sürüyor. Son olarak Kayseri'den gelen şahit yakınları ve gaziler ile Talas Belediyesi yetkilileri ailelerle bir araya gelerek desteklerini dile getirdi. Ziyarette Kayseri mantısı hazırlanıp ailelere ikram edilirken, ailelerle görüşen şehit yakınları duygu dolu anlar yaşadı.

"Kayseri'den ailelere destek olmak için geldik"

2010 yılında İstanbul Halkalı'da askeri personeli taşıyan servis otobüsüne yapılan hain bombalı saldırı sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Duran Bayram'ın annesi Kudret Bayram, grup adına yaptığı açıklamada Kayseri'den ailelere destek olmaya geldiklerini söyledi. Bayram, "Burada bulunan ailelerin bizler gibi acıları var. Kurban olduğum Allah'ım başka acı göstermesin. İnşallah biz beraber olacağız. 30 yaşındaki gül gibi evlatlarımızı toprağa verdik, sebep ne? Biz kardeşiz" diyerek evlat nöbeti tutan ailelerle el ele tutuşup birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Cep telefonu ile görüntülü olarak ailelerle görüşen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, "Diyarbakır'da dünyanın en büyük tavrını gösteren annelerin ellerinden öpüyorum, hepsine selam olsun. Şehit annelerimizin de hem ellerinden hem de ayaklarından öpmeli ve onlar da evlatlarını bu vatana feda ettiler. Hepsinden Allah razı olsun. Şimdi hepsini bir arada görmek, Doğu ve Güneydoğu'daki annelerin sancısını bilen, yerinde görmüş biri olarak aileleri ziyaret etmek benim için çok önemli görevdir. Hem şehit aileleri hem de terör örgütüne evladını yedirmeyen annelerin alınlarından öpüyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Kayseri'den Diyarbakır'a selam ve saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Talas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Önder Topaktaş da, "Biz Kayseri'den şehit aileleri ile birlikte geldik. Kayseri Talas Belediye Başkanımızın organize ettiği bir organizasyonla. Buradaki ailelere destek olmak için geldik. Çünkü diyoruz annelerin acıları hep birdir ve birlik beraberlik içinde yaşamayı arzu ediyoruz. Bu birlik ve beraberliğimizi bozan herkese karşıyız. O yüzden buradaki ailelerimizin acılarını paylaşmak, onlara destek olmak için geldik. Ailelerimize ikramlarımız olacaktır burada. El ele tutuşup tek vatan, tek millet ve tek devlet olduğumuzu göstermek istiyoruz dosta düşmana karşı. Onun için buradayız" şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamalar ve ziyaret sonunda ailelere mantı ikram edilerek, içerisinde şal ve bayrak bulunan hediyeler verildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Kayseri, Talas, Güncel

Kaynak: İHA

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