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Kayserili şehit annelerinden Diyarbakır annelerine ziyaret

Kayseri'den bir grup şehit annesi, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.

22.11.2019 15:22 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:56Kayserili şehit annelerinden Diyarbakır annelerine ziyaret
'den bir grup şehit annesi, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen annelerine destek ziyaretinde bulundu.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 81'inci gününde devam ediyor.
Kayseri'nin Talas İlçe Belediyesinin organizasyonuyla bir araya gelen Kayserili şehit anneleri, oturma eylemini sürdüren anneleri ziyaret etti, hediye olarak şal ve Türk bayrağı verdi.
Evlat nöbeti tutan ailelere çadırda kurulan kazanlarda pişirilen mantı ikram edildi.
Ziyaret sırasında şehit anneleri, Diyarbakır anneleriyle, "Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Türk-Kürt kardeştir, aracılar kalleştir" sloganları attı.
"Annelerin acısı bizim de acımız"
Şehit annesi Kudret Bayram, burada yaptığı açıklamada, Kayseri'den annelere destek amacıyla geldiklerini söyledi.
Buradaki annelerin de kendileri gibi acılarının olduğunu belirten Bayram, "Allah başka acı göstermesin. İnşallah biz bir ve beraber olacağız. Biz yavrularımızı toprağa verdik. Bizim yavrularımız şehit oldu. Kim içimizde hainse Allah onları kahretsin. Biz kardeşiz, el eleyiz." dedi.
"Bölücülük yapanlara inanılmaması gerekir." diyen Bayram, şunları kaydetti:
"Fakirlikle, yoklukla yavrularımızı yetiştirene kadar çok zorluk çektik. Nasıl bomba attılar? Kardeş kardeşe bomba atar mı? Annelerin acılarını paylaşmaya geldik. Çok acı, evlat acısı başka. Annelerin acısı bizim de acımız. Evlat acısını Allah vermesin, çok büyük bir acı. Sonuna kadar annelerin yanındayız. Biz kardeşiz. Kalleşlere inanmayın, boynunuzu da eğmeyin."
5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'den gelerek oturma eylemine katılan anne Necibe Çiftçi de Diyarbakır anneleri adına kendilerini ziyaret eden şehit annelerine teşekkür etti.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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