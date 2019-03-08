Kayserili Sporcu Ersoy Turp Boccia Milli Takım Kampında

Kaynak: İHA

Kayseri Boccia sporcusu Ersoy Turp Antrenörü Buse Altınparmak ile birlikte Tekerlekli Sandalye Boccia Bölgesel Açık Turnuvası hazırlıkları kapsamında Boccia Milli takım kampına katıldı.İzmir Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonunda düzenlenmekte ve bugün son bulacak olan kamp sonucunda Boccia Milli Takımımız 25 Mart - 1 Nisan 2019 tarihleri arasında Hırvatistan'da düzenlenecek olan Tekerlekli Sandalye Boccia Bölgesel Açık Turnuvasınakatılacak.Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; İzmir'de kamp yapan ve ardından Hırvatistan'da düzenlenecek olan turnuvada ülkemizi temsil edecek olan Boccia Milli takıma başarılar diledi. - KAYSERİ