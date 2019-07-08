08.07.2019 16:10
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Kayserili sporcular Türk Bayrağı'nı Sırbistan'da dalgalandırdı

Kayserili sporcular Türk Bayrağı

05-15 Temmuz 2019 tarihleri arasında Sırbistan'da yapılacak olan Balkan Dağ Bisikleti Şampiyonasına Türkiye'yi temsil eden sporcular Ay-Yıldızlı bayrağı dalgalandırdı.

05-15 Temmuz 2019 tarihleri arasında Sırbistan'da yapılacak olan Balkan Dağ Bisikleti Şampiyonasına Türkiye'yi temsil eden sporcular Ay-Yıldızlı bayrağı dalgalandırdı. 06-07 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılan 14 ülkeden 64 sporcunun yarıştığı şampiyonada milli sporcular Ay Yıldızlı bayrağı dalgalandırmak için pedal çevirdi. Kayseri'den Türkiye'yi temsil eden sporculardan Furkan Akçam yıldız erkekler kategorisinde ikinci, Davut Duman dördüncü olurken, yıldız bayanlarda Funda Taşkın ise üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, milli sporcuları ve antrenörleri Hasan Bayraktar'ı tebrik ederek başarılarının devamını dilerken, Ay yıldızlı bayrağı Sırbistan'da dalgalandırdıkları için gururlandıklarını belirtti.
(İHA)
Kaynak: İHA
Sırbistan Karadağ, Türkiye, Güncel

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